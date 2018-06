Manfredonia, “crescente livore” verso una famiglia. “Petardoni” contro veranda: ammonimento

Di:

Manfredonia, 23 giugno 2018. Aveva lanciato due grossi petardi contro una veranda di uno stabile in Via Monte Saraceno. L’esplosione, causa di danni e tensione, è avvenuta verso le 00.50 del 12 giugno 2018. All’indomani, 13 giugno, gli agenti del locale Commissariato hanno individuato l’autore dei fatti, disponendo nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento.

Acquisti filmati da un impianto di videosorveglianza

Il provvedimento – emesso nei confronti di T.V. del centro sipontino -, segue le indagini degli agenti di P.S., che, già la notte dei fatti, avevano acquisito dei filmati da un impianto di videosorveglianza privato installato nell’area.

“Progressiva acredine” originata da vicende passate

Da raccolta dati, l’uomo – con il volto parzialmente travisato -, si è reso autore del lancio dei “petardi”, in seguito a una “progressiva acredine” verso dei cittadini, causata da vicende passate. “Un grazie lo rivolgiamo a tutto il Commissariato della P.S. di Manfredonia che, per l’esplosione del petardo subita, ha lavorato fino a notte fonda con rilievi e acquisizione delle immagini delle telecamere“, avevano detto dopo i fatti Aldo e Dario Gatta. “Questo rappresenta per noi motivo per andare avanti a testa alta sempre nella legalità e nella trasparenza”.

Da atti, e come indicato nello stesso provvedimento di ammonimento del 13 giugno, si sono registrati nel tempo “episodi di crescente livore” verso i Gatta, da parte dell’uomo ritenuto responsabile dell’esplosione del 12 giugno.

In particolare, “nel marzo 2018 era stata presentata una prima diffida – espongono i Gatta- , nell’aprile 2018 una denuncia/querela per aggressione”, in danno di Dario Gatta, “con contemporanea richiesta” – da parte di Aldo Gatta – “di un provvedimento di ammonimento”. “Nel maggio 2018 la richiesta di audizione a Questura e Prefetto di Foggia”.

Con il citato provvedimento del 13 giugno si ammonisce T.V. a “tenere un comportamento conforme alla Legge, e in particolare ad astenersi in futuro da qualsiasi comportamento molesto“.

Da atti, e come prassi, “Qualora continui a mantenere comportamenti analoghi a quello che hanno determinazione l’adozione del presente provvedimento” l’uomo potrà essere “deferito all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.612 bis cp (“Atti persecutori”,ndr), indipendentemente da un eventuale atto di querela“.

“Ringraziamo le forze dell’ordine per il loro operato”

“Ringraziamo nuovamente le forze dell’ordine per il loro operato. Le vicende subite hanno causato tensione nella nostra famiglia, spingendoci anche a cambiare abitudini di vita. Abbiamo temuto per la nostra incolumità. Siamo pertanto lieti di questo primo passo a favore della nostra serenità”, dicono Aldo e Dario Gatta.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata