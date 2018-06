Miglio “Forza Pierpaolo, siamo tutti con te”

Di:

San Severo. Nell’ultime ore ignoti hanno appiccato il fuoco alla autovettura del Sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo, incendiando completamente l’automezzo.

Il Sindaco di San Severo e Presidente della Provincia di Foggia avv. Francesco Miglio ha voluto far pervenire il proprio messaggio di solidarietà al collega di Monte: “In questo momento così triste per l’amico Pierpaolo e per le Istituzioni tutte, sento l’esigenza di far giungere in maniera forte, chiara ed inequivocabile, i sensi di vicinanza, esprimendo il totale disappunto per l’accaduto e la più convinta solidarietà. Ancora una volta siamo costretti a registrare un attacco diretto e violento ad un nostro Amministratore, consequenziale, pare evidente, oltre che del buon lavoro amministrativo, anche del concreto impegno delle Forze dell’Ordine della nostra provincia, profondamente operanti per ribadire legalità ed ordine pubblico nella nostra provincia e per migliorare la vivibilità del nostro territorio.

A Pierpaolo dico di non mollare, di continuare a schiena dritta nel suo corretto impegno politico, indispensabile per la gente di Monte, del Gargano e della Capitanata tutta. A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale di San Severo e di quella della Provincia di Foggia, invio il più affettuoso saluto a Pierpaolo D’Arienzo con cui intendo incontrami nelle prossime ore per verificare insieme eventuali azioni da intraprendere: la Provincia di Foggia e San Severo sono vicini a lui, alla sua famiglia ed a tutta la laboriosa comunità di Monte Sant’Angelo”.