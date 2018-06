Presidio ex Manfredonia Vetro “Piena solidarietà al sindaco d’Arienzo”

Di:

Monte Sant’Angelo, 23 giugno 2018. Attraverso una nota stampa, ”Il presidio della ex Manfredonia vetro esprime la piena solidarietà al sindaco Pierpaolo D’Arienzo per il grave atto di codardia e inciviltà accaduto nella giornata di ieri. Questo è uno dei segni più evidenti che operare nell’interesse della collettività e della legalità è sempre più difficile è complicato in un territorio dove la disoccupazione diventa sempre troppo spesso pretesto e giustificativo di atti ignobili come quello accaduto al sindaco.

La piena solidarietà al sindaco e a tutta l’amministrazione di Monte Sant’Angelo sicuri che questi atti intimidatori non fermino le azioni che la stessa amministrazione sta eseguendo per garantire

il pieno rispetto della legalità nella gestione del Comune della cosa pubblica e della pubblica amministrazione”.