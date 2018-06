Sangalli Vetro, Gatta “Lettere riassunzione, mi auguro il meglio”

Di:

“Stanno pervenendo le comunicazioni ai dipendenti di cessione alla nuova società del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. Ed è così che, dopo preoccupazioni e tribolazioni per i dipendenti e le loro famiglie, possiamo finalmente dire che la vertenza Sangalli Vetro di Manfredonia si sta avviando ad una felice conclusione.

La Sisecam sta già provvedendo, dunque, al riassorbimento del personale e ci auguriamo che nessuno, proprio nessuno -quindi anche i lavoratori del satinato- ne resti fuori, e possa finalmente aprirsi una fase di rilancio aziendale e produttivo che non potrà certamente prescindere da un piano industriale che preveda il rifacimento del forno fusorio, condizione imprescindibile per una occupazione, che non sia effimera, ma stabile e duratura, delle maestranze”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.