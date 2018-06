Zapponeta. Cerimonia ufficiale “Bandiera Blu”

L’importante riconoscimento è stato consegnato al Comune di Zapponeta, nel corso della premiazione delle Bandiere Blu, che si è svolta a Roma il 07 maggio 2018 presso la sede del CNR, alla presenza delle alte cariche della Fee (Foundation for Environmental Education) Italia che assegna i vessilli per la qualità delle acque di balneazione.

La cerimonia dell’Alzabandiera, a seguito della assegnazione delle parte della FEE – Italia dell’ambito riconoscimento internazionale, si svolgerà DOMENICA 24 giugno alle ore 20.00, presso Piazza Nettuno, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il comando della Capitaneria di Porto, Il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, le autorità religiose, gli operatori turistici, dei commercianti, dei bambini delle scuole che festeggieranno questo importante traguardo che il Comune di Zapponeta è riuscito a raggiungere, grazie al lavoro congiunto di vari soggetti coinvolti.

E’ stato necessario accertare gli standard richiesti dalla Fee, che non riguardano solo lo stato delle acque di balneazione, ma anche la raccolta differenziata, i servizi delle spiagge, le attività legate all’educazione ambientale nelle scuole.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 41 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale.

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

La FEE Foundation for Environmental Education, fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e no-profit con sede in Danimarca. La FEE agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è attualmente presente in 60 Paesi nei cinque continenti. L’obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, attraverso molteplici attività di educazione e formazione in particolare all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. La FEE ha sottoscritto nel marzo 2003 un Protocollo d’Intesa di partnership globale con il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e nel febbraio del 2007 ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), di cui è anche membro affiliato.

La FEE Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello nazionale i programmi: Bandiera Blu, Eco-Schools, Young Reporters for the Environment, Learning about Forests e Green Key. Le attività della FEE Italia sono certificate secondo la norma ISO 9001-2008.

informazioni: http://www.bandierablu.org/