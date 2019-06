Gargano, ancora alta pressione ma possibili piovaschi

Di:

Bari, 23 giugno 2019. LUNEDÌ: l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato ancora dalla presenza dell’alta pressione, seppur con qualche disturbo legato all’afflusso di correnti più fresche alle alte quote. Mattinata soleggiata, salvo nubi e locali piovaschi sul Gargano. Aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane, specie lungo la dorsale appenninica e sulle Murge, ivi con possibilità di isolati rovesci o temporali. Temperature in ulteriore lieve calo, più accentuato lungo la fascia adriatica, con valori che si riporteranno nelle medie del periodo. Ventilazione moderata da NO. Adriatico mosso o molto mosso, Canale d’Otranto mosso, Ionio poco mosso.

Commento del previsore puglia

PROSEGUE LA FASE ANTICICLONICA E CALDO FINO A SABATO, DOMENICA CALO DELLE TEMPERATURE: condizioni anticicloniche sul Sud-Est rinnovano una fase all’insegna del tempo stabile tra Puglia, Basilicata e Molise. Sabato transiteranno più nubi ma in prevalenza di scarsa consistenza con qualche locale sporadico piovasco tra Molise e Foggiano, più sole e tempo asciutto altrove. Proseguirà l’ondata di caldo, torrido sulle zone interne, afoso lungo le coste. Domenica aria più fresca darà luogo ad un generale abbassamento delle temperature su valori più consoni alle medie del periodo, a partire dal versante Adriatico. Nuova settimana più variabile, specie lunedì con qualche temporale su Daunia, Murge e litorali Ionici.