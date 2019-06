Lovecchio “Assurdo aumento TARI a Cerignola”

Di:

“Solidarizzo con i commercianti e i cittadini cerignolani che si stanno attivando sotto lo slogan “Questa Tari ci sta uccidendo”. Quello che sta accedendo a Cerignola con la Tari aumentata prima del +19%, dopo l’emergenza Sia dello scorso anno, e ora del +36% ha dell’incredibile e dà il senso di un’amministrazione ormai allo sbando. I cittadini non solo vivono in una città sporca, ma devono anche subire un esborso spropositato, non coerente con la qualità dei servizi di raccolta dei rifiuti nel Basso Tavoliere, che ha raggiunto una inefficienza inaccettabile. Del tutto assente un efficace piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Gli effetti ricadono sulle imprese e sui consumatori, con costi lievitati per la frazione umida e per la biostabilizzazione”.

Si esprime così l’onorevole del M5S Giorgio Lovecchio sul caso Tari a Cerignola e nei Cinque Reali Siti, che sta angosciando i cittadini di quel territorio.

“Il basso livello di efficacia del governo della cosa pubblica a Cerignola denota la mancanza di capacità amministrativa- continua il deputato pentastellato- L’origine di tutti i mali è da rinvenirsi senza dubbio nella mancata realizzazione del sesto lotto. Dove un tempo andavano a scaricare circa 30 Comuni, creando ricchezza per Sia, oggi c’è anche un sito privo di autorizzazione, per il quale gli amministratori non hanno ancora predisposto gli adeguamenti richieste nelle circa 100 pagine di relazione dell’Arpa. I rifiuti vanno a Massafra e la Tari copre un costo, che se nel 2016 era pari ad 80 euro oggi costa 200 euro. Non posso che schierarmi col pool di avvocati che sta proponendo azioni concrete contro la Tari. I cittadini non possono accettare di vivere in un’emergenza perenne con l’alibi del sito di trasferenza dei rifiuti Ecodaunia, per giustificare l’inattività dell’amministrazione Metta. Vanno attivate subito le biocelle che Aseco ha realizzato a Forcone Cafiero negli impianti persi da Sia Srl”.