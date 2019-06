Manfredonia, pronti per la visita al faro

Di:

“Siamo di nuovo pronti per la visita al faro!!!

L’ Associazione turistica Pro Loco di Manfredonia organizza la visita al faro della città in data 13 Luglio p.v., evento programmato in collaborazione con il Gal Daunofantino e il Touring Club sezione di Manfredonia.

Per partecipare all’iniziativa che è a numero chiuso basta prenotarsi mandando una mail a prolocomanfredonia2000@gmail.com , indicando il nome e cognome, indirizzo di residenza, numero carta d’identità e numero telefonico, entro e non oltre il 6 Luglio.

Non perdere l’occasione di guardare una Manfredonia estiva dall’alto del nostro faro.

Ringraziamo l’Associazione Marinai d’Italia per e il farista Sign. Ottavio per la consueta disponibilità.

Ti aspettiamo!!! ”

Francesco Schiavone

Presidente Pro Loco Manfredonia