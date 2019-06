Scavalca cancello per entrare al rave della Sapienza: morto 26enne foggiano

Di:

Un 26enne si è reciso l’arteria femorale scavalcando un cancello per entrare ad un rave party organizzato all’università La Sapienza di Roma ed è morto. Il giovane, Francesco Ginese, originario di Foggia ma residente nella Capitale, era stato operato d’urgenza al Policlinico Umberto I, ma le sue condizioni erano parse immediatamente molto gravi.

Dopo l’incidente, come riporta Il Messaggero, il rave non è stato interrotto e i partecipanti hanno continuato a ballare per tutta la notte.

Nelle stesse ore, i familiari di Francesco Ginese, appresa la notizia a Foggia della gravità delle sue condizioni, avevano subito lanciato via Facebook messaggi per chiedere ad amici e conoscenti di recarsi a donare il sangue. Tutto inutile, il 26enne è morto dopo qualche ora di agonia.

fonte tgcom