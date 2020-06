Bari, 23 giugno 2020. Il 18 giugno 2020 i cahanno dato esecuzione a, emesse dal giudice per le indagini preliminari del, col coordinamento del sostituto procuratoreDestinatari dei provvedimenti di custodia cautelare, due appuntati dell’di 51 e 50 anni, in servizio presso la, un esponente di spicco del: queste le pesanti accuse che lacontesta, a vario titolo, agli indagati.

I due militari sono anche ritenuti responsabili, in concorso, di corruzione in atti giudiziari e rivelazione del segreto d’ufficio; infatti pare che gli stessi, in diverse occasioni, avrebbero ricevuto denaro ed altre utilità per omettere oppure ritardare atti del proprio ufficio e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, al fine di agevolare taluni appartenenti al gruppo malavitoso dei Di Cosola.

A seguito di questa notizia sconcertante, su Facebook viene riportata la nota del Segretario Generale di Unarma Puglia, Gianluca Tondo che dice: “I carabinieri che arrestano i carabinieri. Un’immagine raccapricciante che mai vorremmo vedere; ma chi ha sbagliato deve pagare… ancor di più se indossa una divisa. Però, prima di esprimere sentenze personali, affidiamoci alla legge per la valutazione dell’accaduto. Soltanto la giustizia chiarirà se i due carabinieri sono colpevoli o innocenti. Sarà cura di tutti rispettare ogni verdetto”.

Vero è che queste notizie minano pesantemente il senso di fiducia nelle Istituzioni e nella Giustizia dello Stato da parte dei cittadini, ma bisogna anche riflettere sul fatto che le Istituzioni sono certamente incarnate da una maggioranza di uomini in cui albergano sentimenti puri di onestà e di bontà e un attaccamento al senso del dovere spesso sospinto fino a veri e propri atti di eroismo. E sono queste le Forze dell’Ordine che Noi vogliamo e riconosciamo.

A cura di Stefania Consiglia Troiano