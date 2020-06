Campo su Scalfarotto “Il capo gli ha ordinato di pestare i piedi a Emiliano”

, 23 giugno 2020. “Una differenza c’è. Anzi, più d’una. Il centrosinistra organizza le primarie per scegliere il candidato alla Presidenza della Regione Puglia”. Lo dice in una nota l’avv. Paolo Campo, attuale consigliere regionale del Partito Democratico.

“Il centrodestra – spiega Campo – applica il peggior modello leaderistico e affida la spartizione delle candidature, dalle regioni alle città, ai conciliaboli romani e cencelliani di tre persone. Il M5S organizza le consultazioni farlocche su una piattaforma tra le più hackerate. Italia Viva coopta un sottosegretario in base alla sbiadita identità geografica e alla garanzia che non rischia il posto a Roma. E così ci troviamo candidati: Fitto, una pedina sulla scacchiera del potere romano; Scalfarotto, al quale il capo ha ordinato di pestare i piedi a Michele Emiliano; Conca, perché i grillini lo hanno cacciato; Laricchia, perché ha fatto cacciare Conca per cercare la rielezione”.