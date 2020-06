Cislaghi “Buongiorno Sinistra, dove sei?”

, 23 giugno 2020. Buongiorno Sinistra, dove sei? Buongiorno benpensanti e pseudocattolici di destra, dove siete? Partecipando attivamente all’iniziativa delle“una mano per la spesa” ho scoperto situazioni che non pensavo potessero esistere, situazioni in cui famiglie con bambini vivono molto peggio di chi vive nelle baracche del Campo degli Ulivi (le baracche di via San Severo sono di lusso al confronto).

Ho incontrato persone che con dignità affrontano le difficoltà del periodo, provvedendo non solo ai loro bisogni di adulti ma anche a quelle dei figli piccoli e dei ragazzi. A poco servono gli aiuti per avere beni di prima necessità, per poter apparecchiare la tavola, pranzo e cena, se poi i bambini e i giovani non possono seguire lezioni on line perchè non hanno computer o linee internet decenti. A poco servono redditi di cittadinanza, di dignità o di emergenza se poi per sopravvivere le persone devono vivere in abitazioni di fortuna e pochi centimetri dalla linea ferroviaria. Cara Sinistra dove sono finiti i buoni propositi per l’emancipazione delle classi sociali più povere? Cosa proponi a chi, pur lavorando con contratto o senza contratto di lavoro, non riesce ad assicurare un presente decente alla famiglia?

Cara destra che ti avvolgi in rosari e corone di spine cosa proponi a chi vive delle briciole che cadono dalla “tavola imbandita” di chi, anche con COVID19, ha fatto soldi e continua a gozzovigliare? A Foggia non servono case, ce ne sono più che a sufficienza, servono solo le case popolari e ne servono tante quante sono quelle promesse e mai consegnate. Le responsabilità sono trasversali come sono trasversali, Sinistra e Destra, i piani edilizi proposti. Servono azioni di sostegno alla scolarizzazione con interventi mirati a perequare le opportunità di studio e di accesso allo studio che vuol dire che se non si digitalizzano i libri questi devono essere garantiti a tutti, anche a chi deve scegliere tra un libro e un pasto o un vestito. Non si può vivere, cara destra, di sola carità come non si può vivere, cara Sinistra, di soli aiuti alla sopravvivenza. Serve di più.

Serve una visione politica che ridia dignità alle persone, quella dignità che viene da un lavoro retribuito il giusto, quella dignità che viene da una società che è capace di redistribuire i redditi garantendo dignità e pari diritti a tutti, anche agli ultimi e anche quando ultimi si diventa a causa di misure per evitare la morte per epidemia.

Cara destra e cara Sinistra, della vita reale di migliaia di persone non sapete assolutamente nulla e, peggio ancora, non vi interessa assolutamente nulla. Allora non stupitevi se non vi voteranno più, non stupitevi se i vostri comizi andranno deserti e se le vostre iniziative dimostreranno la vostra inconsistenza. Ma a voi tutto questo non interessa, interessano solo le percentuali che vi garantiscono il governo della nazione, di una regione o di un comune.

Non avete capito nulla della lezione che vi è stata data dalle scorse elezioni politiche come poco o nulla ha capito chi ha ricevuto un consenso e non ha saputo utilizzarlo al meglio.

A cura di Giorgio Cislaghi, Foggia 23 giugno 2020.