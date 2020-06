Covid. “L’unico attualmente positivo tra Manfredonia – Monte e Zapponeta è della città sipontina”

, 23 giugno 2020. Covid_19: oggi riscontrate positività in Puglia. Sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 23 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.658 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi due casi: 2 residenti in provincia di Foggia.

Sono stati registrati due decessi: 1 in provincia Bat e 1 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 165.958 test.

Sono 3.797 i pazienti guariti.

190 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.529, così suddivisi:

1.491 nella provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

659 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database)

1.170 nella Provincia di Foggia;

520 nella Provincia di Lecce;

280 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

MANFREDONIA – MONTE SANT’ANGELO – MATTINATA – ZAPPONETA. Precisato che il Comune di Mattinata è sempre stato “Covid free” (nessun caso mai registrato dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid_19), al momento tra Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata e Zapponeta l’unico cittadino attualmente positivo è della città sipontina. Come già riportato, da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it, per il caso di Manfredonia, si fa riferimento a un giovane, “già contatto di positivi familiari negativizzati, completamente asintomatico. Non da ambito ospedaliero”.