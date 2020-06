Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione

(adnkronos) Il giornalista. A darne notizia è il quotidiano napoletano ‘Il Roma’, che riporta come l’ex direttore del Tg4 fosse a cena con la moglie sul lungomare partenopeo per festeggiare il suo 89esimo compleanno quando dei Carabinieri in borghese lo hanno avvicinato notificandogli il provvedimento del magistrato di Milano. Fede, condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell’ambito del processo Ruby Bis, ha scontato 7 mesi di arresti domiciliari e deve completare la pena con 4 anni di servizi sociali, ma. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Roma”, Fede è stato scortato in albergo e gli è stato intimato di non lasciare la struttura fino alla decisione del magistrato di sorveglianza che dovrebbe arrivare in mattinata. (adnkronos