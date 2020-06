Ferdinando Riontino “Sotto il sole” c’è la mia musica “impregnata di rock”

, 23 giugno 2020. Da venerdì 5 giugno è in radio il nuovo singolo “”, prodotto da 2MI records/Go Wild Music e pubblicato a 2 anni dal singolo “Abbiamo scelto te”, del cantautore pugliese

Ferdinando Riontino nato e cresciuto nella provincia pugliese di Zapponeta (FG), comincia a suonare da giovanissimo con il gruppo Riders on the Storm, emergendo così nella scena musicale pugliese; nel 2014 intraprende il percorso da cantante solista, acquisendo la giusta maturità artistica che lo ha portato alla decisione di realizzare il suo primo album di inediti, presto in uscita. Il timbro graffiato, i testi provocatori e sarcastici caratterizzano il suo stile e il suo percorso da artista controcorrente e “fuori dal coro”.

Nello scorso agosto 2018, Riontino si è esibito nella sua città natale dove ha girato immagini del video del suo primo successo “Barcollo”, rafforzato dal prezioso contributo di Maria Grazia Cucinotta.