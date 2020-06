Foggia, scontro nella notte tra auto e moto: 4 feriti

Sono quattro i feriti rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte all’incrocio tra via tugini e via Rosati a Foggia. Ad entrare in collisione una Fiat 500 ed un ciclomotore Aixam. La polizia locale intervenuta sul posto sta stabilendo l’esatta dinamica del sinistro. A quanto pare, le condizioni dei feriti non sono preoccupanti.