Gatta “Cordoglio per scomparsa del dott. Franco Galasso”

Foggia, 23 giugno 2020. Alla notizia della dipartita del dott. Franco Galasso, Presidente della Provincia di Foggia dal 1971 al 1976, il Presidente, Nicola Gatta esprime il suo cordoglio.

“Sono profondamente rattristato dalla scomparsa del dott. Franco Galasso. – Dichiara il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta – Esprimo il mio sentito cordoglio e quello dell’Istituzione che rappresento, in questo triste momento, alla moglie ed alle figlie Cristiana e Paola Eletta. Nel suo ruolo di Presidente della Provincia ha sempre mostrato grande coerenza. La sua attività professionale di medico ha contribuito in modo determinante alla conoscenza delle problematiche della gente. Uomo dai grandi valori, con un forte attaccamento alle Istituzioni democratiche e con una enorme passione per tutte le discipline sportive tanto da essere stato più volte eletto Presidente provinciale del Coni. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti e per l’intera Capitanata. Ci mancheranno l’impegno intellettuale e politico e la sua fine intelligenza”.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE DELL’ANPI DI CAPITANATA, MICHELE GALANTE, SULLA SCOMPARSA DI FRANCO GALASSO.

«Scompare con Franco Galasso uno dei più limpidi protagonisti della vita politica della Capitanata, capace di far vivere nel confronto politico e nella pratica quotidiana i valori del cattolicesimo democratico, sempre aperto alle istanze di rinnovamento sociale e alla difesa dei ceti più disagiati.

Uomo delle istituzioni, che ha servito con disinteresse personale e spirito di servizio in qualità di consigliere provinciale e di presidente della Provincia, ha tenuto sempre diritta la barra dei valori dell’antifascismo come fondamento della Repubblica e della Costituzione. Valori che incarnò al meglio nei difficili anni della “strategia della tensione” e del terrorismo neofascista e brigatista.

L’Anpi di Capitanata, che lo ha avuto come costante interlocutore, lo ricorda come punto di riferimento per le giovani generazioni e si associa al dolore della famiglia».