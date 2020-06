Giustizia: avvocati Bari, Trani e Foggia, riaprire Tribunali

(ANSA) – BARI, 23 GIU – Circa 300 avvocati dei fori di Bari, Trani e Foggia (presente una delegazione di AIGA FOGGIA,ndr) sono scesi in piazza oggi, come in molte città italiane, per protestare contro la paralisi della Giustizia e chiedere la riapertura dei Tribunali. Negli oltre tre mesi di lockdown l’avvocatura distrettuale stima che siano stati rinviati circa l’80% dei processi civili e penali e che ancora oggi “la giustizia è in agonia per bulimia normativa e regolamentare”. L’iniziativa “Salviamo la Giustizia” è stata promossa dall’Organismo congressuale forense con gli Ordini dei tre fori del distretto. Al centro dell’attenzione dell’avvocatura barese torna anche il tema dell’edilizia giudiziaria, con in presidenti di Ordine e Camera penale che chiedono al ministro di “riprendere l’iter per il polo della giustizia barese”. “e al palazzo della Prefettura – dice il presidente degli avvocati baresi, Giovanni Stefanì – perché il nostro intento è richiamare all’attenzione dell’intera collettività sulla paralisi quasi totale della giustizia, rivendicando il nostro luogo di lavoro che è il Tribunale e il diritto alla difesa e alla giustizia che è diritto dei cittadini, non degli avvocati”.