“I fiori blu”, a Parcocittà la scrittrice Ritanna Armeni

Foggia, 23 giugno 2020.

Un gradito ritorno a Foggia. Nella cornice degli eventi del Premio “I fiori blu” con la collaborazione di Parcocittà, venerdì 26 giugno ore 19:00 al Centro Polivalente in via Rovelli a Foggia arriverà la scrittriceper presentare il libro “Mara” (ed. Ponte alle Grazie). Dialogherà con l’autrice Micky de Finis, con l’introduzione di Alessandra Benvenuto, direttrice artistica del Premio “I fiori blu”, e Katia Colella, presidente di Energiovane, capofila dell’ATS che gestisce Parcocittà.

Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, ci racconta una storia intensa e luminosa di verità storiche mai svelate, che racconta dei sogni, di desideri e della forza delle protagoniste che vivono in epoca fascista. Ritanna Armeni ha lavorato a il manifesto, Rinascita, Il Mondo, l’Unità, Liberazione. Portavoce di Fausto Bertinotti, è stata per tre anni conduttrice di Otto e mezzo insieme a Giuliano Ferrara. Ha pubblicato, tra gli altri: Di questo amore non si deve sapere (2015, vincitore del Premio Comisso) e Una donna può tutto (2018), entrambi usciti per Ponte alle Grazie.

Il progetto del Premio Letterario Nazionale “I fiori blu” è stato ideato e promosso dall’omonima associazione di promozione sociale, nata nel 2019 su impulso di professionisti e volontari impegnati a vario titolo nella città di Foggia e presieduta dalla giornalista Alessandra Benvenuto, anche direttrice artistica del Premio, è stato realizzato in partenariato con l’Università di Foggia e la Biblioteca La Magna Capitana. Il Premio Letterario, sostenuto da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, nasce sotto gli auspici del CEPELL – Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio della

Provincia di Foggia e Comune di Foggia, Assessorato alla Cultura.