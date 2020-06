“I Tontoli, una famiglia di vescovi nella Manfredonia del ‘600”

Il rag., ex funzionario, in servizio per anni presso il comando di Polizia Municipale di Manfredonia e appassionato cultore di storia locale, ha pubblicato una interessante ricerca sulla nobile famiglia dei Tontoli di Manfredonia, che raggiunse grande notorietà nel ‘600. L’autore ha portato alla luce le vicende storiche dei tre vescovi della nobile famiglia sipontina che hanno dato lustro alla nostra Città, dopo il terribile e sanguinario sacco turchesco del 1620. Le ricerche di Salvemini, sono state impreziosite da un lavoro certosino sulla genealogia della famiglia dei Tontoli e sulle notizie inedite riguardanti i tre vescovi della famiglia Tontoli: Francesco e Gabriele e del loro nipote Andrea. Va ricordato che nel 1695 con la scomparsa di quest’ultimo vescovo, Manfredonia non ha più avuto nessun prelato assurto alla cattedra episcopale per circa 300 anni.

Verso la fine del XVI secolo la famiglia Tontoli si divise in due rami: il primo facente capo a Ludovico che sposò Giulia De Nicastro, il secondo con riferimento a Mario che sposò Isabella De Salpis. I Tontoli, erano latifondisti e proprietari di case, e come ha evidenziato l’autore della pubblicazione Salvemini, dal capostipite Ludovico, discesero i tre vescovi della casata Tontoli: Francesco, Gabriele e Andrea. Le due casate sipontine dei Tontoli si estinsero con il marchese don Andrea Tontoli, discendente di Ludovico e Giulia De Nicastro, che morì a Napoli la notte del 25 gennaio 1802 all’età di 78 anni, e poi ancora, con Francesco Saverio discendente di Mario e Isabella De Salpis, che è deceduto a Napoli verso fine del 1700. Don Andrea Tontoli e Francesco Saverio Tontoli, non lasciarono eredi in quanto entrambi non ebbero figli. Va altresì, evidenziato che fra i padri della Comasca che vennero eletti alla cattedra vescovile va annoverato la figura del nobile sipontino Francesco Tontoli. La nobile famiglia dei Tontoli possedeva il primo palazzo importante sito nella “Strada della Piazza” (in corso Manfredi) che fronteggia il bar Stella. Michele Bellucci nei suoi manoscritti cita un documento del 1502 secondo cui il capostipite Tontulo de Tontulo, sarebbe venuto a Siponto ancor prima del suo abbandono e avrebbe preso dimora nella nuova Città. L’autore del libro, Antonio (Tonino) Salvemini ha già al suo attivo altre importanti pubblicazioni di storia locale.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia.

