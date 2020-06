Internalizzazione 118, Mennea: “Bene la procedura avviata a Foggia”

, 23 giugno 2020. “La Asl di Foggia ha avviato l’internalizzazione di 19 postazioni del servizio di emergenza-urgenza, finora gestite da volontari, tramite l’affidamento alla Sanitaservice. E’ la prima Asl in Puglia a procedere alle internazionalizzazioni, dopo una lunga battaglia condotta da me insieme ad altri colleghi consiglieri.”. Lo dichiara il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, che più volte aveva sollecitato il Governo regionale a procedere all’internalizzazione del servizio di emergenza-urgenza svolto da volontari, costretti a operare senza tutele e garanzie.

“E’ giusto dare un riconoscimento – spiega Mennea – a chi ha operato, di fatto, come un addetto della sanità, in un settore molto delicato e importante come quello dell’emergenza-urgenza, ponendo fine a un disagio che creava sfiducia negli stessi operatori sanitari. Si tratta di un impegno mantenuto che va a beneficio di tutta la struttura dell’emergenza-urgenza, che non rischierà di perdere un patrimonio di professionalità ed esperienza. Questo patrimonio – sottolinea – dopo l’internalizzazione, darà anzi più forza e più efficacia al sistema sanitario pugliese. Sono sicuro – conclude – che, ora, la procedura si completerà in tempi rapidi in tutte le Asl”.