Tempo fa gli italiani hanno riscoperto i loro borghi dimenticati, i turisti internazionali potrebbero seguirli in massa. Il “Guardian” stila una classifica di pittoreschi paesi d’Italia in cui rifugiarsi dopo il lockdown. Sono elencati luoghi turistici di Campania, Umbria, Toscana.

La Puglia, ha lanciato i suoi “Magnificent 11”, il giornale – che cita anche il premier Conte e il suo invito a fare le vacanze in Italia per scoprire bellezze non ancora conosciute- riporta l’arroccata Pietramontecorvino e la “cartolina” Roseto Valfortore. I borghi italiani come meta ideale.

