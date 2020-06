La Puglia dismette immobili, anche a Manfredonia

in Puglia: la Regione offre ora una nuova possibilità per investire in immobili nel territorio pugliese. Infatti, l’ente sta dismettendo alcune proprietà. Quali sono?

Terreni agricoli in provincia di Foggia (valore massimo 1087 euro);

Masseria Dolce Morso di Mottola (valore 569mila euro);

C.A.R.F. Amendola. Si tratta di uno degli investimenti immobiliari a reddito con residenza agricola, chiesetta e deposito a Manfredonia. Il valore è 111mila euro;

Locale ex Opera Universitaria (Bari), per un valore complessivo di 593mila euro circa;

Immobile ex Apt a Foggia, per un valore di 304mila euro.

Non si tratta degli unici investimenti immobiliari a reddito garantito. Infatti, la Regione ha messo a disposizione sulla Burp e sui siti dei Comuni dove insistono gli immobili (Albo Pretorio) l’elenco degli appartamenti a disposizione.

Fonte: fanpuglia