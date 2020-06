, 23 giugno 2020. Intervento ieri sera in via Gargano, dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Manfredonia, in seguito a un sinistro stradale che ha originato danni a, a causa di un’errata manovra di un altro mezzo. I fatti sono avvenuti tra le ore 22 e le 22.45 circa. Non chiara la dinamica, e le cause alla base del sinistro.. L’autovettura dell’uomo, il quale risulterebbe avere lievi precedenti, è stata sottoposto a sequestro. Accertamenti in corso dei militari dell’Arma dei Carabinieri.