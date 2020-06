Manfredonia. Il dramma della solitudine, il dolore vissuto nel silenzio

⭕️

Quotidianamente, si osservano persone, esseri umani come tutti, che girano in città (a Manfredonia) in solitudine, innervati da ossessioni, da problemi di alcolismo, di droga, potenzialmente pericolosi, più per loro che per gli altri. Da cittadini, da vecchi conoscenti, si cerca di ascoltarli, di infondergli sostegno.

Ultimo caso, il secondo che osservo nelle ultime 24 ore: un uomo (del quale tutti conoscono le problematiche personali, idem gli abusi), immobile e totalmente sdraiato su un marciapiede, privo di sensi. E’ stato contattato il servizio di emergenza – urgenza 118, con sanitari intervenuti velocemente; l’uomo è stato portato via in ambulanza, si confida in una ripresa.

La domanda da porsi è: i Servizi sociali, i referenti del Centro di Salute Mentale, la “Rete” cd attiva per il sostegno a questi cittadini che, oggettivamente, hanno difficoltà, esistono? Sono operativi? Osservano quello che osserviamo tutti? Se chiunque può avere contezza della situazione, perché chi dovrebbe avere un ruolo di intervento attivo sembra apparentemente assente? Nonostante il rivestimento di un ruolo che non fa riferimento (sempre) al volontariato (anzi, i volontari sembrano più attivi) ? Il tutto, tralasciando qualsiasi responsabilità dei familiari, sempre se presenti.

A cura di Giuseppe de Filippo. Manfredonia, 23 giugno 2020.