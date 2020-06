“Nella mia squadra giovani e molte donne, si può fare meglio di questa sinistra”

intervistato dain un talk su facebook (IVlive) critica destra e sinistra.“che torna dopo 20 anni, critico con l’Europa, e vorrei capire come intende uscire dal Covid senza l’Europa e con una proposta sovranista”. Per quanto riguarda, crede “si sia chiuso il canale della formazione di una nuova classe dirigente, sono frustrati i giovani che stanno in panchina, metterò in squadra persone giovani, capaci, molte donne. Emiliano non è riuscito a far approvare la legge elettorale, appena eletto aveva solo 5 donne su 50, se è questa la sinistra possiamo fra meglio”.

Quello con Calenda e Bonino, gli chiedono, è un laboratorio politico per il futuro o solo un fatto territoriale? “Oggettivamente ci sono aspetti comuni, forze europeiste per cui la crescita non dipende dai sussidi ma da un’ economia che funziona e crea lavoro. Con Carlo Calenda ho lavorato benissimo nel governo Renzi e Gentiloni, un grande ministro dello sviluppo economico. Ho un cuore anche un po’ radicale e sono onorato che abbiano deciso di appoggiarmi in modo compatto”. L’altra domanda è “Cosa si può fare in Puglia per mettersi a disposizione del tuo progetto?” Scalfarotto risponde che ci si può iscrivere a ivanperlapuglia.it, da volontari, o indicando se si hanno delle competenze specifiche per il web, “potete lasciare una donazione, vorrei che questa campagna fosse finanziata da piccole donazioni”.

Ha invitato Richetti, Calenda, Bonino, Boschi e chi lo voglia dei partiti che lo sostengon,o e lo stesso Marco Di Maio, a venire in Puglia per la sua campagna elettorale