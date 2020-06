Notte di San Giovanni: quando le erbe sono “magiche”

L’unione del sole con la luna, secondo gli antichi, conferiva alle piante terrestri proprietà particolari: le erbe raccolte nella notte di S. Giovanni, camminando a piedi nudi sull’erba, avrebbero un potere magico, perché benedette dalla rugiada del santo e dagli influssi astrali…

Diventavano così in grado di scacciare ogni malattia, nonché i demoni e le streghe, e tutte le loro caratteristiche vengono esaltate e portate alla massima potenza. Fatte seccare al sole, si utilizzavano fino all’inverno per preparare pozioni magiche e per confezionare incantesimi…

Inoltre, nei mesi successivi al solstizio, i viandanti che si fossero trovati per strada al calar del sole (momento pericolosissimo per via dell’abbondanza di briganti) sarebbero tornati a casa sani e salvi solo se avessero portato con sé, sotto la camicia, un mazzolino di erbe raccolte proprio la notte del 24 giugno.

Ogni località d’Italia ha un suo elenco specifico di piante, legato al proprio territorio, ma alcune erbe sono conosciute e presenti in tutto il nostro Paese: l’iperico, detto proprio “erba di S. Giovanni”, l’artemisia, dedicata alla dea della caccia Diana-Artemide, e quindi protettrice delle donne, la verbena, il vischio, il sambuco, l’aglio, la cipolla, la lavanda, la mentuccia, il biancospino, il corbezzolo, la ruta e il rosmarino.

L’acqua di San Giovanni

Per potenziare gli effetti, già incrementati, di queste singole piante, in un’epoca in cui la medicina era pressoché inesistente e solo il soprannaturale sembrava dare un aiuto, si usava preparare l’“acqua di San Giovanni”, una mistura miracolosa che si diceva prevenisse ogni genere di malattia.