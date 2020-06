Pesca, Gatta “Necessario salvare ristoranti con detassazione su prodotti”

, 23 giugno 2020. “La chiusura prolungata dei ristoranti durante il lockdown ha dato il colpo di grazia ad un settore identitario per la nostra terra, ma in agonia da parecchi anni: la pesca. Ed è per questo che, a questo punto, serve un tavolo tecnico specifico per programmare una strategia seria di rilancio”. Lo dice in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale,di Forza Italia.

“I lavoratori del mare hanno patito non poco il blocco della ristorazione e tutto il mercato ittico ha risentito dello stop delle vendite del pescato nei ristoranti. Una crisi che perdura anche oggi con le vendite ancora a singhiozzo e moltissimi ristoranti che rischiano di non riaprire mai più o di arrivare al fallimento. Anche questo aspetto è da tenere in massima considerazione: ridurre l’iva sui prodotti alimentari potrebbe dare una significativa boccata d’ossigeno alla ristorazione e, dunque, anche alle nostre marinerie. Salvando, così, migliaia di posti di lavoro e un indotto straordinario per l’economia della Puglia”.