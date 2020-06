San Severo. Il MAT riapre al pubblico

San Severo, 23 giugno 2020. A partire da venerdì 26 giugno il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo riapre al pubblico le sue porte dopo le restrizioni dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che avevano decretato la chiusura degli spazi espositivi. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale di San Severo, il Dirigente dei Servizi Museali arch. Fabio Mucilli, La Direttrice del MAT dott.ssa Elena Antonacci e la società CIVITA s.r.l., affidataria dei servizi museali, invitano il pubblico a collaborare, attenendosi alle misure sanitarie prescritte, per visitare le collezioni del museo in assoluta sicurezza. Gli accessi al museo in questo primo periodo sperimentale saranno contingentati e solo su prenotazione e, grazie ad alcune semplici norme di comportamento, sarà garantita una visita di qualità e piacevole.

Il museo osserverà i consueti giorni e orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 13.30; dalle 17.30 alle 20.30

sabato dalle 18.00 alle 21.00; domenica dalle 10.30 alle 13.30; dalle 18.00 alle 21.00

L’accesso al museo e alle mostre avverrà su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente allo 0882 339611. Qualora i visitatori fossero di passaggio e sprovvisti di prenotazione, sarà cura dello staff rendere gradevole la breve attesa, mettendo a disposizione degli utenti il bellissimo giardino del Chiostro del museo.

L’accesso al MAT è gratuito.

Oltre alle collezioni permanenti Trame di storia. Un racconto al museo, Pinacoteca Luigi Schingo, SPLASH-Archivio Andrea Pazienza, sarà visitabile la mostra Antiche iconografie svelate. A breve è prevista l’apertura della nuova area espositiva “Spazio fumetto”, che raccoglie le donazioni dal mondo del fumetto dedicate ad Andrea Pazienza, nonché di una mostra temporanea dedicata allo scultore Giorgio Rastelli. Sono assicurate anche VISITE GUIDATE GRATUITE a piccoli gruppi, nel rispetto delle norme di sicurezza legate al contingentamento, sia all’interno del MAT, che nel CENTRO STORICO, sempre su prenotazione.

L’accesso e la consultazione di “Splash! Archivio Andrea Pazienza” avviene nel rispetto delle prescrizioni emanate per gli archivi e le biblioteche.

Norme e modalità di accesso al MAT

L’accesso sarà consentito a un numero contingentato di visitatori finalizzato a garantire un’adeguata distanza interpersonale

All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea. Nel caso la temperatura fosse di 37,5°C o superiore, i visitatori saranno invitati a lasciare il museo con gli eventuali accompagnatori

I visitatori saranno invitati ad indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno del museo

Durante la visita, i visitatori saranno invitati a mantenere la distanza di 2 metri dagli altri visitatori e dal personale del museo

Lungo il percorso di visita al pubblico sarà chiesto di attenersi alle indicazioni del personale preposto e alla segnaletica

Sono stati previsti erogatori di gel disinfettante a disposizione del pubblico

L’Amministrazione Comunale di San Severo ha affrontato la delicata fase relativa alla riapertura lavorando di concerto con la società CIVITA s.r.l. per garantire la visita al MAT in massima sicurezza. Si precisa a tal fine che viene assicurata la quotidiana, costante pulizia e igienizzazione degli ambienti museali e che tutte le sale sono state sanificate e che sono stati sottoposti a manutenzione e pulizia i climatizzatori.

Vi aspettiamo al MAT!