San Severo, 23 giugno 2020. Nel corso della settimana appena trascorsa, Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti hanno effettuato una perlustrazione in una contrada sita in agro di San Severo.. In quest’ultima veniva scoperta una serra artigianale, completamente chiusa da una struttura in legno, ricoperta da fogli isolanti e termo-riflettenti. La serra era provvista di un impianto di termoventilazione composto da 4 lampade termo-riflettenti con lampade ad incandescenza, un ventilatore a piantana tutto collegato alla rete elettrica tramite un impianto elettrico casalingo. La serra era adibita alla coltivazione di piante di marijuana alte circa 30 cm, per un numero complessivo di 143 vasi.

L’esame narcotest effettuato sulle infiorescenze, consentiva di accertare oltre alla positività alla marijuana, anche il peso lordo della sostanza stupefacente corrispondente a 760 grammi. Alla luce di quanto scoperto e considerati i precedenti specifici del proprietario dall’immobile, gli Agenti lo traevano in arresto per il reato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di vendita o cessione. Dopo gli atti rito il “coltivatore” veniva condotto in carcere. L’arresto è stato convalidato e al predetto è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Commissariato di San Severo.

