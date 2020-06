Vieste, nuova condanna per Marco Raduano

(retegargano) Il 37enne, viestano,, già in cella a Nuoro per altri reati è stato ri-condannato dal Tribunale di Foggia, questa voltaper la tentata estorsione (con il metodo del cavallo di ritorno) a seguito del furto dell’auto di un imprenditore turistico di Vieste. Raduano dovrà inoltre risarcire la vittima e le parti civili costituite in giudizio, tra le quali l’associazione antiracket di Vieste e la fondazione antiracket. Fonte: retegargano