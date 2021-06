Foggia, caos al centro vaccinale: afa, sieri Pfizer terminati e attesa di ore

Foggia, 23/06/2021 – (ilquodianoialiano) – Situazione disastrosa quest’oggi all’hub vaccinale di Foggia, allestito in Fiera in corso del Mezzogiorno. Nonostante il caldo e i 40° all’ombra non c’era molto riparo per chi oggi aveva l’appuntamento con il vaccino. Una situazione insostenibile complice il grande caldo ma anche la carenza di sieri presenti nella struttura. Alle 10.30 l’accettazione ha dichiarato che i vaccini Pfizer erano finiti e c’era possibilità di somministrare solo Moderna, invitando le persone ad andar via.

Solo poche ore fa sono arrivate in Puglia 241mila dosi di Pfizer, vaccini che sarebbero stati distribuiti nei centri vaccinali regionali nel corso della giornata. Complice il grande caldo alcuni utenti, in attesa fuori dal centro vaccinale, erano anche totalmente sprovvisti di mascherina. Una testimone ci racconta di aver prenotato il vaccino per le ore 11.30, di essere entrata in sala d’attesa alle 11.57 e di aver aspettato fino alle 15.10 per la somministrazione. Al momento dell’ingresso l’utente aveva davanti a sé 182 persone. Un numero spaventoso se si considera la media e la velocità di somministrazione degli altri hub. Un ritardo clamoroso di quasi 4 ore, tra afa e gente in attesa in coda nelle ore più calde della giornata. (ilquotidianoitaliano)