Foggia, in tribunale condizionatori rotti: dipendenti si portano ventilatore da casa

Bari, 23/06/2021 – (ilquotidianoitaliano) Si è rotto l’impianto di climatizzazione del tribunale di Foggia, evento che unito alle temperature infernali di questi giorni si traduce in una vera e propria sauna per i dipendenti.

In attesa dell’acquisto del nuovo impianto si è pensato a soluzioni alternative, come spostare le udienze nelle ore meno calde della giornata. Scelta che comunque serve a poco dal momento in cui gli ambienti sono sempre molto afosi. Per tamponare al problema alcuni dipendenti si sono addirittura portati dei ventilatori da casi. (illquotidianoitaliano)