Foggia, violento incidente stradale in viale Kennedy: feriti

Foggia, 23/06/2021 – Ancora non si conosce il numero dei feriti dell’incidente a stradale avvenuto poco fa all’incrocio tra viale Kennedy e via Gramsci a Foggia. Ad entrare in collisione una fiat ed una citroen pare per una mancata precedenza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ed una pattuglia della polizia locale incaricata di ricostruire e rilevare il sinistro. Rallentamenti al traffico.