Il mistero dell’omicidio di un operaio foggiano stasera a Chi l’ha Visto?

Foggia, 23/06/2021 – (il sussidiario) La misteriosa morte di Giuseppe Giordano sarà al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli.

Sono passati due anni dall’inizio del giallo e quello di Giuseppe, operaio 30enne, resta ancora un omicidio irrisolto. Chi l’ha ucciso e perché? Interrogativi, questi, che restano ancora del tutto aperti. Il suo corpo, come rammenta Il Riformista, fu rinvenuto in parte carbonizzato in un capannone abbandonato in provincia di Foggia, nel settembre 2019. Il caso sconvolse immediatamente l’intera comunità pugliese.

Tutto ebbe inizio quando da un capannone in disuso il 7 settembre 2019 si alzò all’improvviso una fitta colonna di fumo nero e denso nelle campagne di San Carlo d’Ascoli, frazione di Ascoli Satriano, a ridosso della provinciale 89. In seguito alle segnalazioni i vigili del fuoco si recarono sul posto dove trovarono una Alfa 147 ancora in fiamme e poco distante il cadavere di un uomo, quello di Giuseppe Giordano. Ad ucciderlo però non furono le fiamme bensì un colpo di pistola alla testa. (ilsussidiario)