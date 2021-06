Incendio rifiuti Ex EniChem, la preoccupazione di Padre Moscone

Manfredonia, 23 giugno 2021 – Nella tarda serata di ieri fumi maleodoranti e perduranti, provenienti da due distinti incendi, appiccati contemporaneamente nell’area ex Enichem e a cassonetti posti sulla strada per la frazione Montagna, hanno attanagliato Manfredonia, in particolare i popolosi quartieri Monticchio e Scaloria, creando disagi e difficoltà nella respirazione alla popolazione residente, in particolare a bambini e anziani.

La questione ambientale del territorio, la salute dei cittadini, la salvaguardia del creato richiedono cura e rispetto dei beni comuni, giardini, parchi, sentieri, boschi, litorali, spiagge. Se ci lasciamo coinvolgere dal grido del pianeta Terra saremo protagonisti di un futuro migliore per tutti. Ricordiamoci che la Terra è nostra “madre”, e di Madre ce n’é una sola, come ho sottolineato nel recente messaggio ai turisti che visitano e sostano nella nostra terra.

Dobbiamo imparare a vedere tale bellezza sempre, nella quotidianità del vivere. Impegniamoci, perciò, a proteggere noi stessi e il Creato anche dalle nefaste forze di chi con tali insensati gesti ci minaccia e vuol farci capire che ha le mani sul territorio e che intende ancora una volta sopraffare tutti e tutto.

La nostra Chiesa locale è più che mai sensibile alla questione ambientale quale “questione di ecologia integrale” che abbraccia la migliore qualità della vita e la salute dell’uomo.

Rivolgo e rinnovo l’ invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e in particolare del nostro territorio. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. E tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.

L’augurio che rivolgo è quello di essere autentici custodi del Creato, capaci di rendere reali i sogni che stanno nei nostri cuori certi di saperli vivere coerentemente tutti da Fratelli, Figli di un unico Dio, Abitanti della Casa comune, Cittadini del futuro.

Manfredonia, 23 giugno 2021 – + p. Franco Moscone, arcivescovo