Marasco, dalle corsie di ospedale per la guerra al Covid fino al 7° libro di poesie

Con Daniela Marasco, medico di chirurgia toracica universitaria presso i Riuniti di Foggia, parliamo di come ci senta dopo aver affrontato, nei reparti e nelle corsie degli ospedali, il Covid 19. La dottoressa – nonché poetessa al suo settimo libro che si intitola "Tundra" (edizioni Delta3) e di cui illustra alcuni aspetti nell'intervista- racconta della solitudine di questi mesi ma anche dell'empatia fra dottore e paziente in quanto entrambi isolati o lontani dai propri cari.

Sui vaccini non si esprime nel merito, crede che la “letteratura” a riguardo sia ancoro troppo poca ma del Sars Cov 2 dice: “Bisogna portargli rispetto come in ogni conflitto, averlo sempre in mene, studiarlo infaticabilmente”.

“Tundra”, per ritornare al libro, è capacità di adattarsi di resistere che nasce dall’aver vissuto l’epidemia dalle corsie di ospedale ma ha vari spunti di riflessione. Oltre le mura dell’ospedale c’è un territorio da seguire e recuperare mettendo insieme energie per il bene comune.

Dopo essere stata vari anni fuori Foggia per motivi di studio e di lavoro, ha trovato una realtà “peggiorata” e “smaltata”, poco attenta verso le fragilità.

I proventi finora ricavati dal libro sono stati devoluti in beneficenza acquistando delle dispense idriche nel ghetto di Rignano. Dopo la presentazione a ‘Parco città’ è in programma un secondo appuntamento presso il chiostro di S. Chiara. Già in agenda una tappa alla settimana della cultura di Orta nova e l’altra a Potenza su invito dell’associazione culturale “Gocce d’autore”.

Paola Lucino, 23 giugno 2021