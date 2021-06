Nasce a Candelaro una nuova casa famiglia per minori in difficoltà

Sorge una nuova casa famiglio nel quartiere Candelaro di Foggia in cui la comunità salesiana è presente da anni con la Parrocchia, l’Oratorio e i tanti progetti educativi dell’associazione “Sacro Cuore”.

A gestire la nuova struttura sarà l’associazione “Piccoli passi grandi sogni” che in Puglia coordina anche le comunità di Bari, Cisternino e Corigliano d’Otranto. Anche Foggia potrà dare ospitalità a minori in condizioni di povertà e fragilità. “In un quartiere carente di opportunità educative si cercherà di dare di più a chi dalla vita ha avuto di meno. La nostra futura ‘casa’ sarà un piccolo villaggio solidale in cui l’educazione, l’amore e la condivisione saranno il collante delle giornate”, ha spiegato Don Antonio Carbone, presidente dell’associazione.

Al progetto hanno creduto la Casa Generale dei Salesiani, la Fondazione Don Bosco nel mondo, la Regione Puglia e anche i donatori di Salesiani per il sociale APS, che hanno già stanziato un importante contributo per l’inaugurazione.

“Un grazie va a tutti quei salesiani e i laici- comunicano i salesiani- che anche in tempi di incertezza scelgono di impiegare le proprie energie per accogliere, educare e prendersi cura dei giovani più soli. Un grazie va a tutti voi benefattori, che giorno dopo giorno, ci aiutate a tenere aperti questi servizi e con essi a portare avanti in Italia la missione ereditata da Don Bosco.