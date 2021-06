Spiagge per cani in Puglia, una a Manfredonia

Manfredonia, 23/06/2021 – (amoreaquattrozampe) Voglia di mare? Ecco tutte le spiagge per cani presenti nelle diverse regioni del nostro Paese: per una vacanza rilassante insieme a Fido. Sono circa 800 le spiagge italiane dove poter portare i cani in vacanza che saranno liberi di star sulla sabbia e di fare il bagno.

Oltre a ciò, in tutte le regioni sono presenti numerose spiagge per cani, con tante iniziative e servizi a disposizione per Fido e il suo umano. Scopriamo l’elenco completo.

In questi ultimi anni si sono sviluppate anche delle vere e proprie aree allestite, i cosiddetti “bau beach“, che sono arrivati ad un centinaio sparsi lungo la penisola e dove trovare tutte i comfort e le necessità per il proprio cane.

Puglia

Località Sciali, Manfredonia (Foggia), nel Parco Nazionale del Gargano, Camping Lido Tellina. Spiaggia privata. Ingresso gratuito per i cani.

Torre Canne, Fasano (Brindisi), Santos Baubeach. Spiaggia privata. E’ la prima vera spiaggia per cani del sud Italia; è stata premiata nel 2011 dal Ministro del Turismo come spiaggia Animal Friendly e dall’OIPA quale “esempio di funzionalità nel settore”. Sono ammessi cani di tutte le taglie. L’accesso esclusivamente ai cani iscritti all’anagrafe canina e muniti di certificato sanitario. E’ consentito il bagno agli animali e sono promosse attività per gli amici a quattro zampe.

Pescoluse, Salve (Lecce), Eden Salento Dog Beach. Spiaggia privata. Sono ammessi cani di tutte le taglie. Sono disponibili ciotole per gli animali e un’area riservata. Richiesto libretto di vaccinazione in regola