Tragedia di Vermicino, un attore foggiano nella miniserie Sky

Foggia, 23/06/2021 – (donnapop) Luca Angeletti è l’attore che interpreta il padre di Alfredino nella serie televisiva dedicata alla tragedia di Vermicino. Conosciamolo meglio. Luca Angeletti ha 47 anni: è nato in provincia di Foggia, a Cerignola, il 24 giugno 1974, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Chi è Luca Angeletti?

Attore bravo e versatile, Luca Angeletti è un artista capace di entrare nei panni del personaggio che interpreta, coinvolgendo lo spettatore. Riesce a passare dal ruolo drammatico a quello comico con naturalezza, proprio come un grande artista sa sempre fare.

Luca Angeletti è il padre di Alfredino

Alfredino è una storia italiana, di ieri e di oggi. Una vicenda vera del 1981 quella del piccolo bimbetto di sei anni caduto dentro un pozzo artesiano, dolorosa al punto che ha tenuto in sospeso gli italiani, incollati alla televisione e in preghiera affinché Alfredino si potesse salvare. Purtroppo l’episodio è ricordato come la tragedia di Vermicino, località nei pressi di Frascati, a un passo da Roma, e Alfredino non ce l’ha fatta, nonostante le parecchie persone volontarie e numerosi professionisti corsi in aiuto del piccolo durante i 3 giorni di agonia.

Alfredino – Una storia italiana è una miniserie televisiva in onda dal 21 giugno 2021 sui canali di Sky. Luca Angeletti interpreta il ruolo di Ferdinando Rampi, il papà di Alfredino. (donnapop)