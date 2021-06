Un preghiera in memoria di Hardip, insieme cattolici, sikh e non credenti

Ieri sera in stazione, nel luogo in cui abitualmente dormiva Hardip, si è svolto un piccolo momento di preghiera per il senza dimora morto nei giorni scorsi. Lo fanno sapere i “Fratelli della Stazione”. Era presente la comunità Sikh di Foggia, che ha pregato per Hardip insieme ai presenti.

In ricordo di Hardip

“Un fratello al di là della sua condizione, anzi proprio in virtù del suo status di senza fissa dimora, conosciuto e amato- scrivono i volontari e gli amici nel ricordarlo-.

La fragilità che diventa forza nell’unità. Un uomo non deve, dovrebbe, essere privato della dignità qualsiasi “ruolo” ricopra, qualsiasi appellativo gli sia attribuito. Una dignità restituita in parte con questo ricordo, insieme al dì la del credo religioso, dell’etnia, dello status sociale. Vola libero Hardip”.