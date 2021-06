Verdi: “Fumo nero in zona ex Enichem e si parla di impianto di rifiuti plastici”

Manfredonia, 23/06/2021 – “L’incendio di prodotti (rifiuti?) plastici in zona Ex Enichem fa nascere una necessaria riflessione sul fututo di quell’area. Partiamo da una premessa di carattere internazionale:

la Cina nel 2017 ha imposto alle proprie aziende il divieto all’importazione di materiali plastici che non siano di provenienza industriale, ciò ha creato un surplus di rifiuti di plastica selezionata ma non trattata in Europa ed in particolare in Italia.

L’analisi fatta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha riportato che nel triennio 2014-2017 ci sono stati in Italia ben 250 incendi in impianti di stoccaggio di rifiuti plastici con un aumento notevole nel 2017 (ben 110) e nel nord Italia dove erano ubicate la maggior parte degli impianti, superando addirittura il sistema criminale dei roghi messo in atto nella terra dei fuochi in Campania per smaltire i rifiuti indifferenziati. La commissione ha scritto nero su bianco che la chiusura di oltre 600 imprese in Cina addette all’importazione di materiali plastici sta mettendo in crisi il nostro sistema. Questo fenomeno rischia progressivamente di ridurre e distruggere una filiera circolare di gestione sana dei rifiuti in favore del vecchio sistema delle discariche e degli inceneritori.

Una circolare del ministero dell’ambiente del 2018 limita la durata degli stoccaggi (con mere sanzioni ordinarie) e non coinvolge il ministero della Salute e le agenzie ambientali. Una Circolare inefficace poiché non riconosce alcuna emergenza specifica, non prevede nulla di concreto come l’aumento dei controlli a sorpresa e delle sanzioni pecuniarie, non intende riformare il sistema delle concessioni e delle autorizzazioni e non impone l’obbligo di videosorveglianza con termocamere e controlli sugli impianti antincendio.

Ciò premesso, entriamo nella situazione locale e cerchiamo di analizzare secondo il sistema dei costi benefici la proposta di un impianto di trattamento dei rifiuti plastici per la produzione di materia prima seconda (quindi di origine industriale) nella zona industriale ex Enichem.

Benefici ambientali e sociali:

1. la chiusura del ciclo della plastica in regione consentirebbe di vedere un prezzo dei rifiuti plastici elevato e costante e quindi, con le nostre percentuali di raccolta differenziata, ridurre il costo della TARI

2. incremento di posti di lavoro e quindi miglioramento dello stato dell’economia locale.

Costi e rischi ambientali e sociali:

1. Occupazione di uno spazio industriale in cui è ancora in corso una bonifica delle falde. Sebbene eventuali nuovi insediamenti verranno insediati su insule in cui è stata completata e certificata la bonifica del suolo, va verificato preliminarmente se questa è avvenuta in modo corretto o con una tombatura, una pratica che non risolve il problema lasciando sotto un cappotto di cemento tutto l’inquinante. Il cemento ha una durata di qualche decennio e quindi non si effettua una vera bonifica ma solo uno spostamento nel futuro del problema. Le falde inoltre non sono assolutamente bonificate su tutta l’area SIN e i tempi per la loro pulizia sono oltremodo lunghi. Prima di permettere l’insediamento di un impianto industriale è necessario completare le bonifiche in modo corretto.

2. Per quanto non conosciamo ancora il processo di riciclo nel dettaglio sappiamo che consiste in una sequenza di operazioni – in generale di macinazione, lavaggio e vari stadi di asportazione delle frazioni indesiderate, cui si aggiunge il processo di granulazione. Le domande che ci dobbiamo porre sono legate, più che al ciclo in sé stesso al destino dei materiali che vengono scartati: metallo, carta, sostanza organica e plastiche non riciclabili: discarica? termovalorizzazione? Entrambe queste destinazioni finali sono assolutamente incompatibili con l’ubicazione dell’impianto.

3. Il rischio di incendio è sicuramente elevato, trattandosi di materiali altamente infiammabili. Non conosciamo il dettaglio dei sistemi di sicurezza ma sono essenziali sistemi accurati di videosorveglianza con termocamere ed impianti antincendio. Le centinaia di incendi in strutture di stoccaggio di rifiuti plastici di questi ultimi anni non ci fa stare tranquilli, vista la vicinanza della zona industriale alla città e la necessità di stoccare il rifiuto in entrata.

La posizione dei verdi è di porre davanti a tutto la salute dei nostri figli e nipoti. Non accetteremo mai un impianto che possa metterla a rischio. Per questo occorre valutare con attenzione il progetto. Riteniamo importante costituire l’APPEA (Area Produttiva Paesaggisticamente e Produttivamente Attrezzata) con un organismo partecipato con il Comune di Monte Sant’Angelo per l’area ex Enichem (e solo con il Comune di Manfredonia per l’area sulla SS 89). Questo strumento è già previsto dal PPTR (punto 4.4.2) ed è un punto del nostro programma elettorale”.

Lo riportano i VERDI Manfredonia.