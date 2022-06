Abbandono indiscriminato di rifiuti, Rotice: “Ci saranno più controlli”

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/06/2022 – L’assessore alla transizione ecologica Giuseppe Basta e il sindaco Gianni Rotice, informano i cittadini che nelle prossime settimane e durante tutto il periodo estivo si intensificheranno i controlli per quel che riguarda l’abbandono indiscriminato di rifiuti e l’errato conferimento degli stessi, mediante una stretta collaborazione tra Ase e comando dei vigili urbani.

Inoltre, dopo aver sistemato alcune fototrappole già in funzione, a breve è prevista l’installazione di nuove fototrappole in zone particolarmente sensibili della città.

“È necessario, oltre che sensibilizzare, punire chi sbaglia e arreca un danno al decoro e alla pulizia della nostra città. Chiedo collaborazione alla cittadinanza, è necessaria un’unione di intenti tra amministrazione e cittadini, specialmente nel periodo estivo, in cui notoriamente la quantità di rifiuti è in aumento.” comunica il vicesindaco Basta.