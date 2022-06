Ciao Silvana, sempre dalla parte delle donne!

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 23 giugno 2022 – Cara Silvana,

Te ne sei andata in silenzio e di nascosto. Leggera com’eri tu. In punta di piedi come quando entravi nelle nostre aule con quello tuo sorriso mai fuori posto, sempre pronto a rassicurare e a rasserenare.

Ricordiamo ancora lo spettacolo di grande impatto emotivo e spessore culturale che tu e l’impareggiabile e sapiente regia del Prof. Vito Cainazzo metteste in scena nel lontano 8 marzo del 2018 nell’auditorium del “Galilei”. In un sorprendente mix di letture, recitazioni, balli e videoproiezioni, i ragazzi allora si cimentarono in una ricostruzione della figura e dell’opera di una delle scrittrici inglesi da te preferite, Virginia Woolf, la quale nei primi decenni del secolo scorso unì, quasi identificandole, l’attività letteraria e la lotta per il riconoscimento dei diritti delle donne, un tema a te molto caro e uno dei tuoi cavalli di battaglia. Sia a scuola che altrove.

Non a caso, momento centrale della manifestazione fu la drammatizzazione dei passi salienti del saggio ‘Una stanza tutta per sé’, scritto dalla Woolf nel 1928 e incentrato sull’assunto secondo il quale ‘Una donna deve avere denaro, cibo adeguato e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi’. Un concetto all’epoca ritenuto rivoluzionario se non immorale tout court, ma ancora oggi lontano dall’essere universalmente accettato o attuato. Noi leggevamo nei tuoi occhi una profonda immedesimazione in quello che la Woolf voleva trasmettere.

Il numeroso pubblico, allora presente, che comprendeva non solo alunni e Docenti del Liceo ma anche genitori e ospiti esterni, non poté fare a meno di apprezzare, commuoversi, riflettere, applaudire ammirato.

Grazie Silvana per quello che hai saputo dare alla nostra scuola. Ci lasci una bella e impegnativa eredità: testimoniare che la scuola è una grande comunità dove tutti abbiamo qualcosa da imparare, sia chi insegna che chi apprende, perché ci formiamo reciprocamente, ciascuno con il proprio talento e la propria passione. Ci lasci un bel testimone consapevoli che a scuola non sono importanti tanto i voti quando i i”volti”. E sta certa che il tuo rimarrà sempre impresso nei nostri cuori e inciso in modo invisibile sulle pareti delle nostre aule.

Riposa in pace amica nostra!

A cura di Michele Illiceto