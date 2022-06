Concerto Vasco Rossi in Puglia: sul palco anche Checco Zalone

BARI, 23/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) A sorpresa sul palco del concerto di Vasco Rossi in corso allo Stadio San Nicola a Bari sale anche Checco Zalone, aka Luca Medici.

L’attore, regista e comico barese ha mandato in visibilio i fan del Komandante con questa incurisione. Sotto il palco ad ascoltare Vasco sono stati avvistati anche l’attore Luca Zingaretti e sua moglie l’attrice Luisa Ranieri, in Puglia per girare le puntate della fiction Rai Lolita Lobosco 2. Tra gli spalti anche lo speaker Fernando Proce. Insomma un concerto davvero unico quello regalato ai 50mila del San Nicola, pieno di musica e di sorprese. (gazzettamezzogiorno)