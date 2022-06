Di Maio lascia il M5S, ma alla Regione Puglia restano tutti

FOGGIA, 23/06/2022 – (corrieremezzogiorno) Il ciclone Di Maio investe ma non travolge la Puglia.

La decisione del ministro degli Esteri di raccogliere le firme per costituire gruppi autonomi in Parlamento sarà accolta, ma solo da un numero limitato di deputati e senatori: una piccola pattuglia di parlamentari, il cui numero potrebbe stare sulle dita di una mano. Viene dato quasi per certo l’esodo di una eurodeputata, mentre è sicuro che non succederà nulla tra i 5 consiglieri regionali (quattro legati alla maggioranza di Michele Emiliano e un’altra all’opposizione): resteranno tutti nel Movimento 5 Stelle. «Sono molto in imbarazzo per quello che sta accadendo – commenta Rosa Barone, assessora regionale al welfare – e me ne dispiace moltissimo. Per come concepivo l’esperienza del Movimento, devo dire che non è l’esito che avrei mai immaginato».