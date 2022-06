Incidente stradale all’entrata di Carpino: Fiat Panda finisce fuori strada

Statoquotidiano.it, Carpino (Fg), 23 giugno 2022 – Incidente stradale poc’anzi all’entrata di Carpino, nei pressi del distributore di benzina. Una Fiat Panda di colore bianco con a bordo cinque giovani per cause ancora in corso di accertamento è andata a finire fuori strada concludendo la sua corsa contro gli alberi di ulivo. Un impatto terribile che poteva avere conseguenze ben più gravi.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.00. Sul posto sono giunti tempestivamente i residenti della zona che hanno tranquillizzato gli occupanti dell’auto e avvertito i soccorsi, arrivati sul posto con diverse ambulanze e l’elisoccorso.

Non è ancora chiara la dinamica. I ragazzi tutti di Cagnano Varano avevano da poco concluso la prova scritta di maturità e facevano ritorno verso casa. Le condizioni dei quattro liceali non sono gravi.

A cura di Vittorio Agricola