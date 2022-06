La “malamovida” di Manfredonia: alcol, musica a palla e risse

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/06/2022 – Ci sono gruppi di giovani, spesso minorenni, che fanno il carico di super alcolici per poi riunirsi nei punti più centrali della città, come piazza Maestri d’Ascia o piazzetta del Mercato, alzare il gomito fino a tarda notte (con relativa gazzarra) per lasciare rifiuti di ogni genere. Gazzarra che spesso e volentieri, come narrano le cronache recenti, finisce in tafferugli e relative “visite” al Pronto Soccorso.

Ci sono altri che organizzano serenate o veri e propri “eventi” in mezzo alle traverse cittadine, con tanto di casse sparate al massimo e deejay, tutto nella piena indifferenza dell’orario e di chi ha ben altre cose da gestire la mattina presto. Altri che lanciano pericolosi fuochi d’artificio tra i vicoli per festeggiare ogni minima ricorrenza. Per non parlare delle ordinanze per i locali pubblici sull’inquinamento acustico. Per quelli che li rispettano ci sarà chi penserà bene di fregarsene, per attirare la clientela.

Se durante il resto dell’anno non si scherza è col principio dell’estate che la situazione dell’inquinamento acustico diventa intollerabile, secondo quanto confermato dalle segnalazioni da numerosi cittadini di Manfredonia. Diversi lamentano totale mancanza di controllo, mancati interventi e gente che, se viene allontanata per rumori molesti nel pieno della notte, si presenta senza problemi poco dopo.

C’è chi poi parla di “turismo” e del fatto che si dovrebbe tollerare di buon grado ogni schiamazzo “per favorire l’economia cittadina”. Altri fanno notare, diversamente, che il baccano è creato principalmente dei cittadini locali o dalle città vicine. E che il loro “contributo” si sintetizza nell’immondizia che lasciano dovunque. Fatto sta che la mancanza di controlli rende la situazione sempre più degradata e le risse si fanno più frequenti e pericolose.