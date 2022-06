Manfredonia, “Cittadinanza Onoraria” al 21° Reggimento artiglieria terrestre “Trieste”

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/06/2022 – “Questa mattina, presso la sala consiliare di Palazzo di Città, il Sindaco, Ing. Giovanni Rotice, alla presenza dell’Amministrazione comunale, di autorità civili e militari, ha consegnato al Comandante del 21° Reggimento artiglieria terrestre “Trieste”, Colonnello Andrea Gallieni, l’attestato della “Cittadinanza Onoraria” del Comune di Manfredonia.

Il riconoscimento è stato conferito per l’impegno civile dimostrato dal Reggimento nei riguardi del territorio e della cittadinanza di Manfredonia, tra le quali il contrasto all’epidemia COVID-19, la partecipazione alle celebrazioni del Centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria e il supporto al progetto “Mare senza barriere”, per sviluppare e diffondere la pratica sportiva quale diritto dei cittadini ad una sana crescita fisica e morale, coniugando la passione per il mare e la navigazione ad un’azione di sensibilizzazione a sostegno di tutti coloro che vivono in condizioni fisiche di diverse abilità.

Il costante supporto ai cittadini nel corso degli anni, l’alto valore della presenza continua ed il consolidato spirito collaborativo per la realizzazione di progetti e la gestione di attività di varia natura, ha portato il Consiglio Comunale di Manfredonia, su proposta della giunta, a conferire, con delibera n. 24 del 31 maggio 2022, il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria al 21° reggimento artiglieria terrestre, come espressione di sentita gratitudine per l’impegno, l’intesa e il supporto fornito in ogni circostanza.

Lo riporta il sindaco Gianni Rotice.