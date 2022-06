Meteo Puglia: prossima settimana, calura africana più forte del previsto

FOGGIA, 23/06/2022 – (ilmeteo) Previsioni meteo per la prossima settimana. Siamo alle prese con l’ennesima follia meteo climatica, segno evidente che qualcosa a livello atmosferico si è rotto a causa del sempre più pressante riscaldamento globale.

Questa volta i riflettori sono tutti puntati sulla grande calura africana che nella prossima settimana che rischia di essere più forte del previsto con conseguenze importanti su buona parte dell’Italia. Per capire meglio cosa aspettarci dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all’intero scacchiere continentale: ebbene, già da Domenica 27 la presenza dell’anticiclone sub tropicale, da noi simpaticamente denominato Caronte, farà salire le temperature ben oltre i 35°C. La nostra attenzione si concentra poi sull’avvio della prossima settimana quando ci aspettiamo una nuova pulsazione dell’alta pressione africana.

Da Lunedì 27 Giugno questa nuova avanzata dell’alta pressione di origine subtropicale avrà una conseguenza diretta sulle temperature che si porteranno velocemente al di sopra della media climatica anche di 10/12°C come possiamo vedere dalla mappa allegata, in particolare sulle regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori. Si tratterà di una fase climatica davvero anomala: pensate che in città come Roma e Firenze si potranno raggiungere punte massime fino a 39°C; farà molto caldo anche nel resto dell’Italia con valori diffusamente oltre i 35°C. Non sono da escludere picchi massimi oltre i 43/44°C nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia che potrebbero segnare dei record per la fine di Giugno.

Il caldo ci accompagnerà per tutta la settimana, non sono previste al momento dei cambi significativi di circolazione con l’anticiclone presente in pianta stabile sul bacino del Mediterraneo almeno fino all’inizio di Luglio.

A complicare ulteriormente il quadro non possiamo non citare la persistente assenza di piogge con il conseguente problema legato alla siccità: a scala nazionale si registra infatti uno scarto negativo pari al 50%: manca cioè la metà delle precipitazioni che sarebbero dovute cadere entro la fine della primavera.

Anomalia di temperatura attesa per la prossima settimana: fino a +10/12°C rispetto alle medie. (ilmeteo)